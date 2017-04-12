Госдума РФ ратифицировала протокол с правилами обращения в ЕСПЧ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103090 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158197 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117195 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116992 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112844 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104491 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154031 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Госдума РФ ратифицировала протокол с правилами обращения в ЕСПЧ

Госдума РФ ратифицировала протокол с правилами обращения в ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Госдума России в среду, 12 апреля, ратифицировала протокол, в котором уточнены возможности для обращения в Европейский суд по правам человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, согласно протоколу, сокращается срок обращения с жалобами в Европейский суд по правам человека с шести до четырех месяцев. Кроме того теперь ЕСПЧ будет выполнять субсидиарную (вспомогательную) роль в отношении национальных правовых систем.

В пояснительной записке к протоколу сказано, что принцип субсидиарности выражается в требовании соблюдения правила об исчерпании внутренних средств правовой защиты. Таким образом, подача жалобы в ЕСПЧ является вспомогательным, дополнительным средством защиты прав и свобод человека при их возможном нарушении в рамках национальных правовых систем.

Как сообщал УНН, Меджлис крымскотатарского народа подал 29 марта жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия российских властей, включивших представительный орган крымских татар в список экстремистских организаций, запретив его деятельность.

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