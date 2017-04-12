Госдума РФ ратифицировала протокол с правилами обращения в ЕСПЧ

Так, согласно протоколу, сокращается срок обращения с жалобами в Европейский суд по правам человека с шести до четырех месяцев. Кроме того теперь ЕСПЧ будет выполнять субсидиарную (вспомогательную) роль в отношении национальных правовых систем.

В пояснительной записке к протоколу сказано, что принцип субсидиарности выражается в требовании соблюдения правила об исчерпании внутренних средств правовой защиты. Таким образом, подача жалобы в ЕСПЧ является вспомогательным, дополнительным средством защиты прав и свобод человека при их возможном нарушении в рамках национальных правовых систем.

Как сообщал УНН, Меджлис крымскотатарского народа подал 29 марта жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия российских властей, включивших представительный орган крымских татар в список экстремистских организаций, запретив его деятельность.