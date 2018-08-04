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Держдеп видав дозвіл на продаж Латвії бойових вертольотів

Київ • УНН

 • 8816 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Державний департамент США видав дозвіл на продаж Латвії чотирьох багатоцільових військових вертольотів UH-60M Black Hawk. Про це в п’ятницю повідомила газета Defence News, інформує УНН.

Передбачається поставити в Латвію чотири вертольоти, десять двигунів, а також супутні устаткування та обладнання. Вартість операції оцінюється в 200 млн доларів. Тепер продаж повинен затвердити Сенат Конгресу США. Після цього Вашингтон і Рига зможуть почати переговори про конкретні деталі угоди із закупівлі вертольотів Black Hawk виробництва компанії Sikorsky Aircraft.

Як зазначає Агентство з оборонного співробітництва і безпеки американського міністерства оборони (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), ці поставки будуть сприяти зовнішній політиці і політиці в області національної безпеки США.

Як повідомляв УНН, спецслужби Естонії повідомляють, що “Яндекс.Таксі” передає дані до РФ.

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