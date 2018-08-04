Госдеп выдал разрешение на продажу Латвии боевых вертолетов

Предполагается поставить в Латвию четыре вертолета, десять двигателей, а также сопутствующие оборудование и снаряжение. Стоимость сделки оценивается в 200 млн долларов. Теперь продажу должен утвердить Сенат Конгресса США. После этого Вашингтон и Рига смогут начать переговоры о конкретных деталях соглашения по закупке вертолетов Black Hawk производства компании Sikorsky Aircraft.

Как отмечает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), эти поставки будут содействовать внешней политике и политике в области национальной безопасности США.

Как сообщал УНН, спецслужбы Эстонии сообщают , что “Яндекс.Такси” передает данные в РФ.