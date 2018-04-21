Держдеп США заявив про серйозні порушення прав людини в Україні

За даними Держдепартаменту, проросійські сили, які контролюють території на сході України, несуть відповідальність за вбивства і політично обумовлені зникнення людей, тортури і незаконні затримання. Крім того, в доповіді вказується на обмеження свободи слова і зібрань, обмеження перетину лінії зіткнення і перешкоджання надання гуманітарної допомоги на Донбасі.

У свою чергу влада в Києві не вжила адекватних заходів для судового переслідування і покарання більшості посадових осіб, звинувачених у скоєнні зловживань, результатом цього стала атмосфера безкарності, вказується в розділі, присвяченому Україні.

Крім того, правозахисники і співробітники ООН відзначили значні недоліки в розслідуваннях порушень прав людини, допущених урядовими силами безпеки. Зокрема, мова йде про звинувачення в застосуванні тортур, зникнення людей, незаконних затриманнях і інших порушеннях, вчинених Службою безпеки України (СБУ). Одночасно автори доповіді вказали, що винні в розстрілі учасників Євромайдану в 2014 році досі не притягнуті до відповідальності.

У документі також підкреслюється, що українська влада не могла належним чином розслідувати передбачувані порушення прав людини, пов'язані з незаконним приєднанням Криму Росією і триваючим конфліктом на Донбасі, через відсутність контролю над цими територіями.

У Криму найбільш значимими проблемами в області прав людини є зникнення людей, пов'язані з їх політичними поглядами, а також тортури, обмеження свободи слова і зібрань, зокрема заборона Меджлісу кримськотатарського народу. Так, Держдепартамент посилається на дані МЗС України про те, що за станом на 1 жовтня 2017 року Криму зникли 28 осіб, 12 з яких пізніше були знайдені мертвими.

Крім того, автори доповіді вказують на суворі умови утримання у в'язницях і відправку ув'язнених в Росію, довільні арешти і затримання, повна відсутність незалежності судових органів та наявність політичних в'язнів. Серед інших проблем звертається увага на обмеження в інтернеті, в тому числі блокування сайтів, насильство по відношенню до журналістів, етнічних українців і кримських татар, системну і широко поширену корупцію.

Як повідомляв УНН, посол Канади в Україні Роман Ващук заявив, що необхідно документувати і публікувати щоквартальні звіти щодо порушення прав людини в Криму і на Донбасі, а також конкретні історії людей.