Державне бюро розслідувань незабаром приступить до роботи - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За два з половиною роки кардинально змінилася вся система правоохоронних органів. Незабаром до роботи приступить і Державне бюро розслідувань. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко, вітаючи працівників Генеральної прокуратури України з професійним святом, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави підкреслив, що за два з половиною роки кардинально змінилася вся система правоохоронних органів.
"Запрацювали новостворені антикорупційні органи: НАБУ, НАЗК, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Незабаром до роботи приступить і Державне бюро розслідувань", - процитувала прес-служба слова П.Порошенка.
Нагадаємо, 30 листопада Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив проект змін до закону "Про Державне бюро розслідувань", запропонований Міністерством юстиції.