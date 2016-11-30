Государственное бюро расследований вскоре приступит к работе - П.Порошенко

Глава государства подчеркнул, что за два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов.

"Заработали новые антикоррупционные органы: НАБУ, НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Вскоре к работе приступит и Государственное бюро расследований", - процитировала пресс-служба слова П.Порошенко.

Напомним, 30 ноября Кабинет министров на своем заседании принял проект изменений в закон "О Государственном бюро расследований", предложенный Министерством юстиции.