Государственное бюро расследований вскоре приступит к работе - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов. Вскоре к работе приступит и Государственное бюро расследований. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя работников Генеральной прокуратуры Украины с профессиональным праздником, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Глава государства подчеркнул, что за два с половиной года кардинально изменилась вся система правоохранительных органов.
"Заработали новые антикоррупционные органы: НАБУ, НАПК, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Вскоре к работе приступит и Государственное бюро расследований", - процитировала пресс-служба слова П.Порошенко.
Напомним, 30 ноября Кабинет министров на своем заседании принял проект изменений в закон "О Государственном бюро расследований", предложенный Министерством юстиции.