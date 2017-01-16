Дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися льодом

Льодом дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися через холодний крижаний шторм, що прийшов у південні рівнини США.

Через негоду постраждала не тільки флора саду: в регіоні було закрито сотні шкіл, університетські кампуси, а також відмінено рейси в місцевих аеропортах.

Як повідомляв УНН, у південному Китаї зацвіли зимові вишні.