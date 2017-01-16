Дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися льодом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Через негоду Ботанічний сад Міссурі у США замерз, передає УНН з посиланням на ABC News.
Льодом дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися через холодний крижаний шторм, що прийшов у південні рівнини США.
Через негоду постраждала не тільки флора саду: в регіоні було закрито сотні шкіл, університетські кампуси, а також відмінено рейси в місцевих аеропортах.
Як повідомляв УНН, у південному Китаї зацвіли зимові вишні.