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Дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися льодом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Через негоду Ботанічний сад Міссурі у США замерз, передає УНН з посиланням на ABC News.

Льодом дерева у ботанічному саду Міссурі покрилися через холодний крижаний шторм, що прийшов у південні рівнини США.

Через негоду постраждала не тільки флора саду: в регіоні було закрито сотні шкіл, університетські кампуси, а також відмінено рейси в місцевих аеропортах.

Як повідомляв УНН, у південному Китаї зацвіли зимові вишні.

Українські Національні Новини

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