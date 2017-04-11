Депутати утворили міжфракційне об’єднання “Екологія: Майбутнє України”

За словами члена міжфракційного депутатського об’єднання “Екологія: Майбутнє України”, народного депутата від Батьківщини Сергія Євтушка, дане міжфракційне об’єднання є поза політикою.

"Я хочу сказати, що дане міжфракційне об’єднання абсолютно аполітичне в своїй роботі. Мається на увазі наступне: хоч у нас у кожного є свої концептуальні речі, політичні, саме цю тему ми виводимо за рамки політики, так би мовити, і говоримо про державницьку позицію в контексті природоохоронної діяльності", — резюмував він.

У свою чергу член міжфракційного депутатського об’єднання “Екологія: Майбутнє України”, народний депутат фракції “Народний фронт” Павло Дзюблик закликав українців та представників влади об’єднати зусилля щодо охорони і збереження навколишнього середовища.

“Кожен із нас проживає у різних куточках країни, але нас об’єднує спільне — це навколишнє середовище. Кожного дня кожен із вас може спостерігати бездумну вирубку лісів, винищення річок, засмічення навколишнього середовища. Тому хотів би звернутися до всіх — давайте будемо об’єднувати наші зусилля, це дійсно наше майбутнє. Активна позиція ваша сьогодні — це наше майбутнє. Звертайтесь до нас із своїми пропозиціями і ідеями, які ми будемо підтримувати”, — запевнив він.

За словами члена міжфракційного депутатського об’єднання “Екологія: Майбутнє України”, нардепа від БПП Григорія Тіміша, з метою покращення стану навколишнього середовища планується проводити просвітницьку роботу в закладах освіти в тому числі.

“В планах роботи нашого екологічного об’єднання — це не тільки повномасштабні всеукраїнські проекти, які мають на меті покращення екологічного стану в державі, але і розробка проектів та програм місцевого значення для підтримки новостворених об’єднаних громад та територіальних громад, до яких повномасштабні проекти інколи не доходять. Також ми плануємо провести велику промоцію спільно з депутатами, які об’єдналися, таку собі просвітницьку компанію із навчання в закладах освіти для того, щоб екологічне виховання стало пріоритетом номер один для нашого об’єднання”, — наголосив він.