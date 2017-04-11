Депутаты образовали межфракционное объединение "Экология: Будущее Украины"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43282 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103080 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158165 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117187 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116987 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112840 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104489 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154026 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Депутаты образовали межфракционное объединение "Экология: Будущее Украины"

Депутаты образовали межфракционное объединение "Экология: Будущее Украины"

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Верховной Раде Украины создали межфракционное депутатское объединение "Экология: Будущее Украины". Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды Иван Рыбак во время брифинга в ВР, передает УНН.

По словам члена межфракционного депутатского объединения "Экология: Будущее Украины", народного депутата от Родины Сергея Евтушка, данное межфракционное объединение вне политики.

"Я хочу сказать, что данное межфракционное объединение абсолютно аполитичный в своей работе. Имеется в виду следующее: хотя у нас у каждого есть свои концептуальные вещи, политические, именно эту тему мы выводим за рамки политики, так сказать, и говорим о государственную позицию в контексте природоохранной деятельности", - резюмировал он.

В свою очередь член межфракционного депутатского объединения "Экология: Будущее Украины", народный депутат фракции "Народный фронт" Павел Дзюблик призвал украинский и представителей власти объединить усилия по охране и сохранению окружающей среды.

"Каждый из нас проживает в разных уголках страны, но нас объединяет общее - это окружающая среда. Каждый день каждый из вас может наблюдать бездумную вырубку лесов, уничтожение рек, засорения окружающей среды. Поэтому хотел бы обратиться ко всем - давайте будем объединять наши усилия, это действительно наше будущее. Активная позиция ваша сегодня - это наше будущее. Обращайтесь к нам со своими предложениями и идеями, которые мы будем поддерживать", - заверил он.

По словам члена межфракционного депутатского объединения "Экология: Будущее Украины", нардепа от БПП Григория Тимиш, с целью улучшения состояния окружающей среды планируется проводить просветительскую работу в учебных заведениях в том числе.

"В планах работы нашего экологического объединения - это не только полномасштабные всеукраинские проекты, которые имеют целью улучшение экологического состояния в государстве, но и разработка проектов и программ местного значения для поддержки вновь объединенных общин и территориальных общин, к которым полномасштабные проекты иногда не доходят. Также мы планируем провести большую рекламу совместно с депутатами, которые объединились, некую просветительскую компанию по обучению в учебных заведениях для того, чтобы экологическое воспитание стало приоритетом номер один для нашего объединения ", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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