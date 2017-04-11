Депутаты образовали межфракционное объединение "Экология: Будущее Украины"

По словам члена межфракционного депутатского объединения "Экология: Будущее Украины", народного депутата от Родины Сергея Евтушка, данное межфракционное объединение вне политики.

"Я хочу сказать, что данное межфракционное объединение абсолютно аполитичный в своей работе. Имеется в виду следующее: хотя у нас у каждого есть свои концептуальные вещи, политические, именно эту тему мы выводим за рамки политики, так сказать, и говорим о государственную позицию в контексте природоохранной деятельности", - резюмировал он.

В свою очередь член межфракционного депутатского объединения "Экология: Будущее Украины", народный депутат фракции "Народный фронт" Павел Дзюблик призвал украинский и представителей власти объединить усилия по охране и сохранению окружающей среды.

"Каждый из нас проживает в разных уголках страны, но нас объединяет общее - это окружающая среда. Каждый день каждый из вас может наблюдать бездумную вырубку лесов, уничтожение рек, засорения окружающей среды. Поэтому хотел бы обратиться ко всем - давайте будем объединять наши усилия, это действительно наше будущее. Активная позиция ваша сегодня - это наше будущее. Обращайтесь к нам со своими предложениями и идеями, которые мы будем поддерживать", - заверил он.

По словам члена межфракционного депутатского объединения "Экология: Будущее Украины", нардепа от БПП Григория Тимиш, с целью улучшения состояния окружающей среды планируется проводить просветительскую работу в учебных заведениях в том числе.

"В планах работы нашего экологического объединения - это не только полномасштабные всеукраинские проекты, которые имеют целью улучшение экологического состояния в государстве, но и разработка проектов и программ местного значения для поддержки вновь объединенных общин и территориальных общин, к которым полномасштабные проекты иногда не доходят. Также мы планируем провести большую рекламу совместно с депутатами, которые объединились, некую просветительскую компанию по обучению в учебных заведениях для того, чтобы экологическое воспитание стало приоритетом номер один для нашего объединения ", - подчеркнул он.