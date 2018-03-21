Депутати у Раді почали проходити через рамки-металошукачі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На вході до Верховної Ради України, яким користуються народні депутати, встановили металошукач та інтроскоп, передає кореспондент УНН.
Тепер, коли народні депутати заходять до ВР, вони здають свої сумки для рентген-сканування на інтроскопі, а самі проходять металодетектор.
Правоохоронці, які проводять безпекові заходи у ВР, відмовилися відповісти на запитання журналіста, чи були нардепи, які не захотіли проходити сканер.
Додамо, у вівторок 20 березня Верховна Рада проголосувала за заборону для народних депутатів проносити зброю в парламент, а також про заборону допуску осіб зі зброєю в Кабінет Міністрів та Адміністрацію Президента.
Ініціював заборону зброї у ВР спікер парламенту Андрій Парубій і група народних депутатів після того, як у парламенті виступив Генеральний прокурор Юрій Луценко і повідомив, що народний депутат Надія Савченко планувала теракт в залі Верховної Ради.