Депутати у Раді почали проходити через рамки-металошукачі

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КИЇВ. 21 березня. УНН. На вході до Верховної Ради України, яким користуються народні депутати, встановили металошукач та інтроскоп, передає кореспондент УНН.

Тепер, коли народні депутати заходять до ВР, вони здають свої сумки для рентген-сканування на інтроскопі, а самі проходять металодетектор.

Правоохоронці, які проводять безпекові заходи у ВР, відмовилися відповісти на запитання журналіста, чи були нардепи, які не захотіли проходити сканер.

Додамо, у вівторок 20 березня Верховна Рада проголосувала за заборону для народних депутатів проносити зброю в парламент, а також про заборону допуску осіб зі зброєю в Кабінет Міністрів та Адміністрацію Президента.

Ініціював заборону зброї у ВР спікер парламенту Андрій Парубій і група народних депутатів після того, як у парламенті виступив Генеральний прокурор Юрій Луценко і повідомив, що народний депутат Надія Савченко планувала теракт в залі Верховної Ради.

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