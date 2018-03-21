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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 292 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 46868 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65628 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100691 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108327 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116171 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121588 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132761 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Депутаты в Раде начали проходить через рамки-металлоискатели

Депутаты в Раде начали проходить через рамки-металлоискатели

Киев  •  УНН

 • 10817 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На входе в Верховную Раду Украины, которым пользуются народные депутаты, установили металлоискатель и интроскоп, передает корреспондент УНН.

Теперь, когда народные депутаты заходят в ВР, они сдают свои сумки для рентген-сканирования на интроскопе, а сами проходят металлодетектор.

Правоохранители, которые проводят вопросы безопасности мероприятия в ВР, отказались ответить на вопрос журналиста, были ли нардепы, которые не захотели проходить сканер.

Добавим, во вторник 20 марта Верховная Рада проголосовала за запрет для народных депутатов проносить оружие в парламент, а также о запрете допуска лиц с оружием в Кабинет Министров и Администрацию Президента.

Инициировал запрет оружия в ВР спикер парламента Андрей Парубий и группа народных депутатов после того, как в парламенте выступил Генеральный прокурор Юрий Луценко и сообщил, что народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады.

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