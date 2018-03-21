Депутаты в Раде начали проходить через рамки-металлоискатели
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На входе в Верховную Раду Украины, которым пользуются народные депутаты, установили металлоискатель и интроскоп, передает корреспондент УНН.
Теперь, когда народные депутаты заходят в ВР, они сдают свои сумки для рентген-сканирования на интроскопе, а сами проходят металлодетектор.
Правоохранители, которые проводят вопросы безопасности мероприятия в ВР, отказались ответить на вопрос журналиста, были ли нардепы, которые не захотели проходить сканер.
Добавим, во вторник 20 марта Верховная Рада проголосовала за запрет для народных депутатов проносить оружие в парламент, а также о запрете допуска лиц с оружием в Кабинет Министров и Администрацию Президента.
Инициировал запрет оружия в ВР спикер парламента Андрей Парубий и группа народных депутатов после того, как в парламенте выступил Генеральный прокурор Юрий Луценко и сообщил, что народный депутат Надежда Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады.