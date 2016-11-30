Депутата міськради Івано-Франківська визнали винним у корупційному правопорушенні

Після тривалого слухання, суд прийняв рішення визнати В.Синишина винним у вчиненні адмінпорушення за ч.1, ст 172. і постановив закрити провадження у зв’язку із закінченням строку, тому ніякого покарання не було призначено.

Нагадаємо, суд розглядав справу, фігурантами якої є депутати міської ради від ВО “Свобода” Віктор Синишин і Василь Скиданчук, які працюючи в Єдиному розрахунковому центру (ЄРЦ), зареєстрували дві фірми, на які отримували підряди від цього ж комунального підприємства. Загалом на двох було укладено понад сорок договорів з проведення ремонтних робіт на суму понад 600 тис. гривень.

Зазначимо, що депутати жодного разу не з'являлись на судові засіднання. Причини неявки були різноманітними, від хвороби, до чисельних відряджень. Цього разу депутат прибув в зал судового засідання та попросив суддю закрити кримінальне провадження проти нього. Депутат зазначив, що всі строки по даній справі закінчилися. Також відповідач повідомив суду, що його не притягали до кримінальної відповідальності по цій справі. Прокурор у свою чергу зазначив, що така справа слухається, але по факту, а не по відношенню до пана В.Синишина. Захисник депутата повідомив суду, що прокурор не пояснила, де є конфлікт інтересів. І вважає, що конфлікт інтересів взагалі відсутній, тому справу треба закрити, мовляв, нема жодних наявних ознак порушення.

У зв’язку із цим, черговий чиновник з міської ради Івано-Франківська уникнув відповідальності перед Фемідою і громадою обласного центру Прикарпаття, передає кореспондент УНН.