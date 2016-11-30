Депутат горсовета Ивано-Франковска признали виновным в коррупционном правонарушении

После длительного слушания, суд принял решение признать В.Синишина виновным в совершении админнарушения по ч.1 ст 172 и постановил прекратить производство в связи с окончанием срока, поэтому никакого наказания не было назначено.

Напомним, суд рассматривал дело, фигурантами которого являются депутаты городского совета от ВО "Свобода" Виктор Синишин и Василий Скиданчук, которые работая в Едином расчетном центре (ЕРЦ), зарегистрировали две фирмы, на которые получали подряды от этого же коммунального предприятия. Всего на двух было заключено более сорока договоров по проведению ремонтных работ на сумму свыше 600 тыс. гривен.

Отметим, что депутаты ни разу не появлялись на судебные заседания. Причины неявки были разнообразными, от болезни, до многочисленных командировок. На этот раз депутат прибыл в зал судебного заседания и попросил судью закрыть уголовное производство против него. Депутат отметил, что все сроки по данному делу закончились. Также ответчик сообщил суду, что его не привлекали к уголовной ответственности по этому делу. Прокурор в свою очередь отметил, что такое дело слушается, но по факту, а не по отношению к господину В.Синишину. Защитник депутата сообщил суду, что прокурор не объяснила, где есть конфликт интересов. И считает, что конфликт интересов вообще отсутствует, поэтому дело надо закрыть, мол, нет никаких явных признаков нарушения.

В связи с этим, очередной чиновник из городского совета Ивано-Франковска избежал ответственности перед Фемидой и обществом областного центра Прикарпатья, передает корреспондент УНН.