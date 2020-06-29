Депутат Миколаївської облради заявив про самогубство дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У понеділок правоохоронці виявили тіло загиблої дружини депутата Миколаївської обласної ради. Чоловік повідомив, що дружина вистрелила собі в голову, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби поліції Миколаївської області.
"Сьогодні, 29 червня, близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - інформують у поліції.
Повідомляється, що на місце події виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, керівництво поліції.
"33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік знаходився у помешканні. Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються. Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ", - зазначили правоохоронці.
Як повідомляв УНН, застреленим був знайдений народний депутат Валерій Давиденко, член групи “Довіра” в ВР і співголова партії “Наш край”.