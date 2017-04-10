Депутат Малобукринської сільради визнала вину у корупційному правопорушенні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протоколи про адміністративне правопорушення депутатом Малобукринської сільської ради Миронівського району Київської області Ніною Коломієць. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
"Йдеться про свідоме публічне неоголошення про конфлікт інтересів особою, яка перебуває у статусі депутата, та про приватний інтерес депутата у прийнятті рішення. Депутат Малобукринської сільської ради Миронівського району Київської області Ніна Коломієць умисно допустила суперечність між її приватним інтересом та представницькими повноваженнями", - йдеться у повідомленні.
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У НАЗК уточнили, що депутат не повідомила сесію селищної ради про наявність реального конфлікту інтересів та взяла участь в голосуванні по питанню надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою для себе.
"Коломієць ознайомлена зі складеними протоколами та повністю визнала себе винуватою у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією", - уточнили в НАЗК.