Депутат Малобукринского сельсовета признала вину в коррупционном правонарушении

"Речь идет о сознательном публичном необъявлении о конфликте интересов лицом, находящимся в статусе депутата, и о частном интересе депутата в принятии решения. Депутат Малобукринского сельского совета Мироновского района Киевской области Нина Коломиец умышленно допустила противоречие между ее частным интересом и представительскими полномочиями", - говорится в сообщении.

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В НАПК уточнили, что депутат не сообщила сессию поселкового совета о наличии реального конфликта интересов и приняла участие в голосовании по вопросу предоставления разрешения на изготовление технической документации по землеустройству для себя.

"Коломиец ознакомлена с составленными протоколами и полностью признала себя виновной в совершении правонарушения, связанного с коррупцией", - уточнили в НАПК.