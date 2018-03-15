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Денісова склала присягу на посаду Омбудсмена: на чому зосередиться новий Уповноважений з прав людини

Денісова склала присягу на посаду Омбудсмена: на чому зосередиться новий Уповноважений з прав людини

Київ • УНН

 • 62497 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Призначена парламентом на посаду омбудсмена Людмила Денісова відповідно закону склала присягу на посаду уповноваженого з прав людини, пише УНН.

Перед складанням присяги, вона додала, що написала заяву про зупинення членства в партії Народний фронт, та передала її в секретаріат парламенту.

На посаді Омбудсмена Денісова обіцяє в першу чергу зайнятися полоненими та внутрішньо переміщеними особами, які наразі, на її думку фактично залишились без уваги. Вона також наголосила, що закон про реінтеграцію Донбасу чітко визначає повноваження Омбудсмена щодо моніторингу з дотримання прав людини на окупованих територіях.

Обіцяє ратувати за розвиток центрів надання безоплатної правової допомоги, а також виступає за проведення повномасштабної судової реформи.

"Виступаю за комплексне впровадження широкомасштабної судової реформи. Сьогодні громадян хвилює право на справедливий суд", - підкреслила вона.

"Ще у 2014 році уряд погодився з моєю пропозицією як міністра соціальної політики і затвердив механізм для виконання судових рішень в першу чергу на користь чорнобильців і дітей війни. 172 тис. чекають державних гарантій", - нагадала Денісова.

Окрім нерівності та забезпечення законності, важливим аспектом своєї діяльності Денісова вважає подолання бідності, яка загострилась в умовах війни та запобігання трудовій міграції.

"За даними звіту програми ООН, 60% нашого населення перебуває за межею бідності. Це порушення прав людини. Через бідність та відсутність гідної роботи, гідної заробітної плати людина шукає заробіток за кордоном. Трудова міграція є загрозою для нашої країни, і більшість наших мігрантів працюють нелегально, вони наражаються на небезпеку стати жертвами торгівлі людьми. Україна повинна забезпечити захист і правову допомогу для своїх громадян. І це питання уповноваженого з прав людини", - сказала Денісова.

Пообіцяла новий Омбудсмен незабути і про журналістів.

Біографія

Народилася Денісова в російському Архангельську. За першою освітою вихователь дитсадку. Пізніше закінчила Ленінградський державний університет за освітою правознавство, а у 1995 році отримала економічну освіту в Таврійському інституту підприємництва та права.

До 1989 року встигла попрацювати і вихователем у дитячому садку і серктераем у суді, а також завідувачем канцелярії, консультантом суду.

З початку 90-х років проживала в Криму, де працювала в місцевому управлінні Пенсійного Фонду України. Роботу в ПФУ АР Крим закінчила на посаді начальника управління.

У травні 1998 році була призначена на посаду міністра економіки Криму. Вже в червні цього ж року зайняла посаду міністра фінансів автономії. На цій посаді перебувала до червня 2001 року. 2001-2002 рр. – начальник управління Державного казначейства в АР Крим.

Після цього кілька років була главою спостережної ради підприємства текстильної промисловості.

Була депутатом ВР АР Крим у 2000 - 2002 рр. Народний депутат кількох скликань. Двічі була міністром соціальної політики України (другий уряд Тимошенко та в уряді Яценюка).

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