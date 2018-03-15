Денисова присягнула на должность Омбудсмена: на чем сосредоточится новый Уполномоченный по правам человека

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 4313 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28584 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34767 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 80439 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83027 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102806 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109770 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116871 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122082 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133300 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 113398 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 91408 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 76571 просмотра
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 38518 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 38917 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 38909 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 80444 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 113397 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 182638 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 216133 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 22297 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 76558 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 91403 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 107045 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 194798 просмотра
Актуальное
Денисова присягнула на должность Омбудсмена: на чем сосредоточится новый Уполномоченный по правам человека

Денисова присягнула на должность Омбудсмена: на чем сосредоточится новый Уполномоченный по правам человека

Киев  •  УНН

 • 62497 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Назначенная парламентом омбудсменом Людмила Денисова в соответствии с законом присягнула на должность уполномоченного по правам человека, пишет УНН.

Перед принятием присяги, она добавила, что написала заявление о приостановлении членства в партии Народный фронт, и передала его в секретариат парламента.

В должности Омбудсмена Денисова обещает в первую очередь заняться пленными и внутренне перемещенными лицами, которые сейчас, по ее мнению фактически остались без внимания. Она также отметила, что закон о реинтеграции Донбасса четко определяет полномочия омбудсмена по мониторингу соблюдения прав человека на оккупированных территориях.

Обещает ратовать за развитие центров предоставления бесплатной правовой помощи, а также выступает за проведение полномасштабной судебной реформы.

"Выступаю за комплексное внедрение широкомасштабной судебной реформы. Сегодня граждан волнует право на справедливый суд", - подчеркнула она.

"Еще в 2014 году правительство согласилось с моим предложением, как министра социальной политики, и утвердил механизм для выполнения судебных решений в первую очередь в пользу чернобыльцев и детей войны. 172 тыс. ждут государственных гарантий", - напомнила Денисова.

Кроме неравенства и обеспечения законности, важным аспектом своей деятельности Денисова считает преодоление бедности, которая обострилась в условиях войны и предотвращения трудовой миграции.

"По данным отчета программы ООН, 60% нашего населения находится за чертой бедности. Это нарушение прав человека. Из-за бедности и отсутствия достойной работы, достойной заработной платы человек ищет заработок за границей. Трудовая миграция является угрозой для нашей страны, и большинство наших мигрантов работают нелегально, они подвергаются опасности стать жертвами торговли людьми. Украина должна обеспечить защиту и правовую помощь для своих граждан. И этот вопрос уполномоченного по правам человека", - сказала Денисова.

Пообещала новый Омбудсмен не забыть и о журналистах.

Биография

Родилась Денисова в российском Архангельске. Первая специальность - воспитатель в детсаду. Позже окончила Ленинградский государственный университет по специальности правоведение, а в 1995 году получила экономическое образование в Таврическом институте предпринимательства и права.

До 1989 года успела поработать и воспитателем в детском саду и серктераем в суде, а также заведующим канцелярией, консультантом суда.

С начала 90-х годов проживала в Крыму, где работала в местном управлении Пенсионного Фонда Украины. Работу в ПФУ АР Крым закончила в должности начальника управления.

В мае 1998 году была назначена на должность министра экономики Крыма. Уже в июне этого же года заняла должность министра финансов автономии. На этом посту находилась до июня 2001 года. 2001-2002 гг. - начальник управления Государственного казначейства в АР Крым.

После этого несколько лет была главой наблюдательного совета предприятия текстильной промышленности.

Была депутатом ВР АР Крым в 2000 - 2002 гг. Народный депутат нескольких созывов. Дважды была министром социальной политики Украины (второе правительство Тимошенко и в правительстве Яценюка).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы