Денисова присягнула на должность Омбудсмена: на чем сосредоточится новый Уполномоченный по правам человека

Перед принятием присяги, она добавила, что написала заявление о приостановлении членства в партии Народный фронт, и передала его в секретариат парламента.

В должности Омбудсмена Денисова обещает в первую очередь заняться пленными и внутренне перемещенными лицами, которые сейчас, по ее мнению фактически остались без внимания. Она также отметила, что закон о реинтеграции Донбасса четко определяет полномочия омбудсмена по мониторингу соблюдения прав человека на оккупированных территориях.

Обещает ратовать за развитие центров предоставления бесплатной правовой помощи, а также выступает за проведение полномасштабной судебной реформы.

"Выступаю за комплексное внедрение широкомасштабной судебной реформы. Сегодня граждан волнует право на справедливый суд", - подчеркнула она.

"Еще в 2014 году правительство согласилось с моим предложением, как министра социальной политики, и утвердил механизм для выполнения судебных решений в первую очередь в пользу чернобыльцев и детей войны. 172 тыс. ждут государственных гарантий", - напомнила Денисова.

Кроме неравенства и обеспечения законности, важным аспектом своей деятельности Денисова считает преодоление бедности, которая обострилась в условиях войны и предотвращения трудовой миграции.

"По данным отчета программы ООН, 60% нашего населения находится за чертой бедности. Это нарушение прав человека. Из-за бедности и отсутствия достойной работы, достойной заработной платы человек ищет заработок за границей. Трудовая миграция является угрозой для нашей страны, и большинство наших мигрантов работают нелегально, они подвергаются опасности стать жертвами торговли людьми. Украина должна обеспечить защиту и правовую помощь для своих граждан. И этот вопрос уполномоченного по правам человека", - сказала Денисова.

Пообещала новый Омбудсмен не забыть и о журналистах.

Биография

Родилась Денисова в российском Архангельске. Первая специальность - воспитатель в детсаду. Позже окончила Ленинградский государственный университет по специальности правоведение, а в 1995 году получила экономическое образование в Таврическом институте предпринимательства и права.

До 1989 года успела поработать и воспитателем в детском саду и серктераем в суде, а также заведующим канцелярией, консультантом суда.

С начала 90-х годов проживала в Крыму, где работала в местном управлении Пенсионного Фонда Украины. Работу в ПФУ АР Крым закончила в должности начальника управления.

В мае 1998 году была назначена на должность министра экономики Крыма. Уже в июне этого же года заняла должность министра финансов автономии. На этом посту находилась до июня 2001 года. 2001-2002 гг. - начальник управления Государственного казначейства в АР Крым.

После этого несколько лет была главой наблюдательного совета предприятия текстильной промышленности.

Была депутатом ВР АР Крым в 2000 - 2002 гг. Народный депутат нескольких созывов. Дважды была министром социальной политики Украины (второе правительство Тимошенко и в правительстве Яценюка).