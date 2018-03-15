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Денісова написала заяву про складання повноважень нардепа та про вихід з НФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Людмила Денісова написала заяву про складання повноважень народного депутата України та про вихід з партії “Народний фронт”. Про це в кулуарах парламенту заявила обрана парламентом на посаду омбудсмена Людмила Денісова, повідомляє кореспондент УНН.

“Я вже написала заяву про зупинення мого членства в партії НФ і подала до секретаріату... Я буду вільна від політичних зобов’язань. Відповідно до закону про Уповноваженого з прав людини, я не можу скласти присягу до тих пір, поки я є членом політичної партії і за сумісництвом нардепом”, — підкреслила Денісова.

Крім того, вона заявила, що має достатньо досвіду, щоб займати посаду омбудсмена.

“Я думаю, що мого досвіду вистачить для того, щоб бути уповноваженим з прав людини і контролювати, як ці права забезпечуються різними державними, недержавними органами, фізичними, юридичними особами від імені парламенту”, — підкреслила Денисова.

Нагадаємо, Рада підтримала призначення Денісової на посаду Омбудсмена.

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