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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28634 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34808 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Денисова написала заявление о сложении полномочий нардепа и о выходе из НФ

Денисова написала заявление о сложении полномочий нардепа и о выходе из НФ

Киев  •  УНН

 • 7575 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Людмила Денисова написала заявление о сложении полномочий народного депутата Украины и о выходе из партии "Народный фронт". Об этом в кулуарах парламента заявила избранная парламентом на должность омбудсмена Людмила Денисова, сообщает корреспондент УНН.

"Я уже написала заявление о приостановлении моего членства в партии НФ и подала в секретариат ... Я буду свободна от политических обязательств. Согласно закону об Уполномоченном по правам человека, я не могу принять присягу до тех пор, пока я являюсь членом политической партии и по совместительству нардепом", - подчеркнула Денисова.

Кроме того, она заявила, что имеет достаточно опыта, чтобы занимать должность омбудсмена.

"Я думаю, что моего опыта хватит для того, чтобы быть уполномоченным по правам человека и контролировать, как эти права обеспечиваются различными государственными, негосударственными органами, физическими, юридическими лицами от имени парламента", - подчеркнула Денисова.

Напомним, Рада поддержала назначение Денисовой на должность Омбудсмена.

Украинские Национальные Новости

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