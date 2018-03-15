Денисова написала заявление о сложении полномочий нардепа и о выходе из НФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Людмила Денисова написала заявление о сложении полномочий народного депутата Украины и о выходе из партии "Народный фронт". Об этом в кулуарах парламента заявила избранная парламентом на должность омбудсмена Людмила Денисова, сообщает корреспондент УНН.
"Я уже написала заявление о приостановлении моего членства в партии НФ и подала в секретариат ... Я буду свободна от политических обязательств. Согласно закону об Уполномоченном по правам человека, я не могу принять присягу до тех пор, пока я являюсь членом политической партии и по совместительству нардепом", - подчеркнула Денисова.
Кроме того, она заявила, что имеет достаточно опыта, чтобы занимать должность омбудсмена.
"Я думаю, что моего опыта хватит для того, чтобы быть уполномоченным по правам человека и контролировать, как эти права обеспечиваются различными государственными, негосударственными органами, физическими, юридическими лицами от имени парламента", - подчеркнула Денисова.
Напомним, Рада поддержала назначение Денисовой на должность Омбудсмена.