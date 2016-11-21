День Гідності і Свободи у Житомирі відзначили загальноміським віче

На площі Корольова захід розпочали спільним виконанням гімну України, потім кожен із учасників міг поділитись власними спогадами подій на Майдані.

“Після виступів учасників революцій присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поставили лампадки до дошки Героям Небесної Сотні. У продовження формату Євромайдану 2013 року на всіх охочих чекав вільний мікрофон і неформальне спілкування біля палаючої бочки. Також цього дня у Домі української культури відбулась презентація виставки з Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні-музею Революції Гідності, а у Житомирській міській раді відкрилась фотовиставка “Три революції”, — повідомляють у ОДА.

Нагадаємо, у Львові відбувся “Молитовний Майдан” — спільна молитва за Україну та її захисників у межах відзначення Дня Гідності та Свободи.