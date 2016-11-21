День Достоинства и Свободы в Житомире отметили общегородским вече

На площади Королева мероприятие начали совместным исполнением гимна Украины, затем каждый из участников мог поделиться собственными воспоминаниями событий на Майдане.

"После выступлений участников революций присутствующие почтили погибших минутой молчания и поставили лампадки к доске Героям Небесной Сотни. В продолжение формата Евромайдан 2013 года на всех желающих ждал свободный микрофон и неформальное общение у горящей бочки. Также в этот день в Доме украинской культуры состоялась презентация выставки из Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни-музея Революции Достоинства, а в Житомирском городском совете открылась фотовыставка "Три революции", - сообщают в ОГА.

Напомним, во Львове состоялся "Молитвенный Майдан" - совместная молитва за Украину и ее защитников в рамках празднования Дня Достоинства и Свободы.