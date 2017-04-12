Демонтаж нелегальних газових модулів не впливає на ціну автогазу - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Днями на стелах АЗС зафіксовано ріст вартості пального, зокрема, і скрапленого газу також. Однак, це жодним чином не пов’язано із тим, що в столиці демонтують нелегальні газові модулі. Про це у коментарі УНН розповів експерт паливного ринку Геннадій Рябцев.
За його словами, причина підвищення цін полягає у тому, що мало місце блокування постачання російського палива.
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“Ні, демонтаж ні до чого тут. Блокували постачання російського палива. Митна служба РФ заблокувала достатньо велику кількість надходжень під надуманими приводами на початку квітня. Виник ситуативний дефіцит, що спричинив підняття цін на АЗС, оскільки із РФ завозиться суттєва частка імпорту. Не можу сказати скільки саме завозиться, однак точно більше половини (всього імпорту - ред.)”, — пояснив експерт.
Він також додав, що проблема дефіциту пального на сьогодні поки не вирішена, а тому зберігається ймовірність подальшого росту цін.
“Ще існують проблеми з розмитненням цього ресурсу, тим паче, що гуртові ціни на нафтопродукти починають зростати”, — додав він.
Разом з тим, як пояснив Г.Рябцев, демонтаж нелегальних АГЗП, який відбувається з ініціативи КМДА, стосується лише Києва. Тож говорити про вплив цього процесу на ціни автогазу — недоречно.
“Зрозуміло, що ті споживачі, які заправлялися газом на нелегальних АЗС будуть незадоволені цим фактом, тому й виникають такі припущення (що через демонтаж "наливайок" ростуть ціни — ред. ). З іншого боку, це означає що вони просто підтримували нелегалів, тіньовий бізнес і підтримували тих, хто не сплачує податки у повному обсязі, адже забезпечити низькі ціни можна було в один спосіб — не платити податки”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, кияни підтримують наміри КМДА щодо знесення незаконних газових модулів.
За словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії із “нелегалами” скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку сумлінного бізнесу.