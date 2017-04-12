Демонтаж нелегальных газовых модулей не влияет на цену автогаза - эксперт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43245 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158133 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117173 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116978 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112836 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104486 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

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Демонтаж нелегальных газовых модулей не влияет на цену автогаза - эксперт

Демонтаж нелегальных газовых модулей не влияет на цену автогаза - эксперт

Киев  •  УНН

 • 14149 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На днях на стелах АЗС зафиксирован рост стоимости топлива, в частности, и сжиженного газа также. Однако, это никоим образом не связано с тем, что в столице демонтируют нелегальные газовые модули. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев.

По его словам, причина повышения цен состоит в том, что имело место блокирование поставок российского топлива.

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"Нет, демонтаж здесь ни при чем. Блокировали поставки российского топлива. Таможенная служба РФ заблокировала достаточно большое количество поступлений под надуманными предлогами в начале апреля. Возник ситуативный дефицит, повлекший повышение цен на АЗС, поскольку из РФ завозится существенная доля импорта. Не могу сказать сколько именно завозится, однако точно больше половины (всего импорта - ред.)", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что проблема дефицита горючего на сегодня пока не решена, поэтому сохраняется вероятность дальнейшего роста цен.

"Еще существуют проблемы с растаможкой этого ресурса, тем более, что оптовые цены на нефтепродукты начинают расти", - добавил он.

Вместе с тем, как пояснил Г.Рябцев, демонтаж нелегальных АГЗС, который происходит по инициативе КГГА, касается только Киева. Поэтому говорить о влиянии этого процесса на цены автогаза - неуместно.

"Понятно, что те потребители, которые заправлялись газом на нелегальных АЗС будут недовольны этим фактом, поэтому и возникают такие предположения (что из-за демонтажа "наливаек" растут цены - ред.). С другой стороны, это означает, что они просто поддерживали нелегалов, теневой бизнес и поддерживали тех, кто не платит налоги в полном объеме, ведь обеспечить низкие цены можно было одним способом - не платить налоги", - отметил он.

Как сообщал УНН, киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей.

По словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.

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