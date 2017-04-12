Демонтаж нелегальных газовых модулей не влияет на цену автогаза - эксперт

По его словам, причина повышения цен состоит в том, что имело место блокирование поставок российского топлива.

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"Нет, демонтаж здесь ни при чем. Блокировали поставки российского топлива. Таможенная служба РФ заблокировала достаточно большое количество поступлений под надуманными предлогами в начале апреля. Возник ситуативный дефицит, повлекший повышение цен на АЗС, поскольку из РФ завозится существенная доля импорта. Не могу сказать сколько именно завозится, однако точно больше половины (всего импорта - ред.)", - пояснил эксперт.

Он также добавил, что проблема дефицита горючего на сегодня пока не решена, поэтому сохраняется вероятность дальнейшего роста цен.

"Еще существуют проблемы с растаможкой этого ресурса, тем более, что оптовые цены на нефтепродукты начинают расти", - добавил он.

Вместе с тем, как пояснил Г.Рябцев, демонтаж нелегальных АГЗС, который происходит по инициативе КГГА, касается только Киева. Поэтому говорить о влиянии этого процесса на цены автогаза - неуместно.

"Понятно, что те потребители, которые заправлялись газом на нелегальных АЗС будут недовольны этим фактом, поэтому и возникают такие предположения (что из-за демонтажа "наливаек" растут цены - ред.). С другой стороны, это означает, что они просто поддерживали нелегалов, теневой бизнес и поддерживали тех, кто не платит налоги в полном объеме, ведь обеспечить низкие цены можно было одним способом - не платить налоги", - отметил он.

Как сообщал УНН, киевляне поддерживают намерения КГГА по сносу незаконных газовых модулей.

По словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, борьба мэрии с "нелегалами" сжиженного газа является действенным шагом в поддержку добросовестного бизнеса.