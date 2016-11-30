Делегація Європейського Комітетету з запобігання катуванням перевірила роботу СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З 21 до 30 листопада в Україні з візитом перебувала делегація Європейського Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
У ході інспекційного візиту делегація відвідала Управління Служби безпеки України в Харківській області та отримала відповіді щодо здійснення слідчих дій із особами, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання, а також особами стосовно яких судами обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Делегація впевнилась, що приміщення, які за радянських часів планувалося використовувати для утримання під вартою затриманих осіб, повністю переобладнані для внутрішніх потреб.
Також делегація відвідала у Києві Відділ забезпечення досудового слідства - єдине місце в СБУ, де утримуються або можуть утримуватися під вартою затримані особи. Представники делегації впевнились у відповідності правовим нормам процесуальних дій співробітників установи із затриманими, підозрюваними, свідками, адвокатами та правозахисниками. Вони мали можливість поспілкуватися віч- на-віч із затриманими особами та оглянути приміщення, в яких ті утримуються.
Сьогодні, 30 листопада, співробітники СБУ взяли участь у нараді за підсумками візиту в Україну делегації Комітету з питань запобігання катуванням.
Голова делегації Георг Тугуши відзначив, що стосовно Служби безпеки України немає жодної заяви щодо неналежного ставлення до затриманих осіб та негативних відгуків про умови їх утримання.