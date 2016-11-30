Делегация Европейского Комитета по предотвращению пыток проверила работу СБУ

В ходе инспекционного визита делегация посетила Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области и получила ответы по осуществлению следственных действий с лицами, которые содержатся в изоляторах временного содержания, а также лицами в отношении которых судами избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Делегация убедилась, что помещения, которые в советское время планировалось использовать для содержания под стражей задержанных лиц, полностью переоборудованы для внутренних нужд.

Также делегация посетила в Киеве Отдел обеспечения досудебного следствия - единственное место в СБУ, где содержатся или могут содержаться под стражей задержанные. Представители делегации убедились в соответствии правовым нормам процессуальных действий сотрудников учреждения с задержанными, подозреваемыми, свидетелями, адвокатами и правозащитниками. Они имели возможность пообщаться с глазу на глаз с задержанными лицами и осмотреть помещения, в которых те содержатся.

Сегодня, 30 ноября, сотрудники СБУ приняли участие в совещании по итогам визита в Украину делегации Комитета по предупреждению пыток.

Глава делегации Георг Тугуши отметил, что в отношении Службы безопасности Украины нет ни одного заявления о ненадлежащем отношении к задержанным лицам и негативных отзывов об условиях их содержания.



