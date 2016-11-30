Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у жовтні зменшився до 234 млн дол. - НБУ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 73825 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 88573 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 91269 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 95813 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 105529 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 157985 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72798 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 155830 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110826 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69762 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4м/с
53%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 6780 перегляди

Ворожі війська просунулися біля Гуєво та Роздольного – DeepState

14 квітня, 21:41 • 4460 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 11368 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 7940 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 5182 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 73827 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 157985 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 179571 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 155830 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 266583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 98369 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100760 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45177 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48458 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62982 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у жовтні зменшився до 234 млн дол. - НБУ

Київ • УНН

 • 7608 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У жовтні 2016 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України зменшився до 234 млн дол. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у жовтні зменшився до 234 млн дол. - НБУ

Як відзначили у НБУ, основним чинником скорочення дефіциту поточного рахунку стало повернення сальдо рахунку первинних доходів до додатних значень після здійсненням планових виплат відсотків за реструктуризованими ОЗДП у вересні.

Водночас у Нацбанку відзначили, що експорт та імпорт товарів у сезонно скоригованому вимірі залишилися здебільшого незмінними порівняно з вереснем.

"У жовтні традиційно збільшився експорт зернових, насамперед кукурудзи. Також зріс експорту цукру, завдяки виходу на нові ринки збуту, та підвищились поставки газотурбінних двигунів до Індії та РФ. Однак через тимчасові труднощі з постачанням сировини та проведення капітальних ремонтів окремими металургійними заводами у жовтні знизився експорт металургійної продукції. Також меншим, ніж минулого місяця, був експорт олії за вирахуванням сезонного фактора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у НБУ вдізначили, що продовжилося поступове зниження імпорту інвестиційного призначення. Зокрема, другий місяць поспіль тривало скорочення імпорту машин сільськогосподарського призначення через труднощі з реєстрацією сільськогосподарської техніки та активними її закупівлями в попередні періоди.

Чисті надходження за фінансовим рахунком у жовтні, за даними Нацбанку, становили 311 млн дол. та були забезпечені приватним сектором.

"Визначальним для динаміки фінансового рахунку, як і у вересні залишалося скорочення готівкової валюти поза банками.  Іншим впливовим фактором був чистий приплив боргового капіталу. На відміну від попередніх місяців, він надходив як до реального, так і до банківського секторів", - йдеться у повідомленні.

У НБУ також відзначили, що погашення урядом ОВДП, номінованих в іноземній валюті, що перебували у власності нерезидентів, спричинило скорочення пасивів державного сектору на 298 млн. дол.  Із завершенням програм рекапіталізації найбільших банків з іноземним капіталом, надходження прямих іноземних інвестицій обсягом 45 млн дол. були спрямовані виключно до реального сектору економіки.

"Таким чином, за підсумками жовтня платіжний баланс було зведено з профіцитом 91 млн дол. У січні-жовтні 2016 року сальдо поточного рахунку було від'ємним і становило 2,5 млрд дол. Однак дефіцит поточного рахунку був компенсований чистими залученнями за фінансовим рахунком. Як наслідок, сальдо зведеного платіжного балансу було додатним і становило близько 1 млрд дол.", - повідомили у Нацбанку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35