Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у жовтні зменшився до 234 млн дол. - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У жовтні 2016 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу України зменшився до 234 млн дол. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.
Як відзначили у НБУ, основним чинником скорочення дефіциту поточного рахунку стало повернення сальдо рахунку первинних доходів до додатних значень після здійсненням планових виплат відсотків за реструктуризованими ОЗДП у вересні.
Водночас у Нацбанку відзначили, що експорт та імпорт товарів у сезонно скоригованому вимірі залишилися здебільшого незмінними порівняно з вереснем.
"У жовтні традиційно збільшився експорт зернових, насамперед кукурудзи. Також зріс експорту цукру, завдяки виходу на нові ринки збуту, та підвищились поставки газотурбінних двигунів до Індії та РФ. Однак через тимчасові труднощі з постачанням сировини та проведення капітальних ремонтів окремими металургійними заводами у жовтні знизився експорт металургійної продукції. Також меншим, ніж минулого місяця, був експорт олії за вирахуванням сезонного фактора", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у НБУ вдізначили, що продовжилося поступове зниження імпорту інвестиційного призначення. Зокрема, другий місяць поспіль тривало скорочення імпорту машин сільськогосподарського призначення через труднощі з реєстрацією сільськогосподарської техніки та активними її закупівлями в попередні періоди.
Чисті надходження за фінансовим рахунком у жовтні, за даними Нацбанку, становили 311 млн дол. та були забезпечені приватним сектором.
"Визначальним для динаміки фінансового рахунку, як і у вересні залишалося скорочення готівкової валюти поза банками. Іншим впливовим фактором був чистий приплив боргового капіталу. На відміну від попередніх місяців, він надходив як до реального, так і до банківського секторів", - йдеться у повідомленні.
У НБУ також відзначили, що погашення урядом ОВДП, номінованих в іноземній валюті, що перебували у власності нерезидентів, спричинило скорочення пасивів державного сектору на 298 млн. дол. Із завершенням програм рекапіталізації найбільших банків з іноземним капіталом, надходження прямих іноземних інвестицій обсягом 45 млн дол. були спрямовані виключно до реального сектору економіки.
"Таким чином, за підсумками жовтня платіжний баланс було зведено з профіцитом 91 млн дол. У січні-жовтні 2016 року сальдо поточного рахунку було від'ємним і становило 2,5 млрд дол. Однак дефіцит поточного рахунку був компенсований чистими залученнями за фінансовим рахунком. Як наслідок, сальдо зведеного платіжного балансу було додатним і становило близько 1 млрд дол.", - повідомили у Нацбанку.