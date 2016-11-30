Дефицит текущего счета платежного баланса в октябре уменьшился до 234 млн долл. - НБУ

Как отметили в НБУ, основным фактором сокращения дефицита текущего счета стало возвращение сальдо счета первичных доходов к положительным значениям после осуществления плановых выплат процентов по реструктуризированным ОВГЗ в сентябре.

В то же время в Нацбанке отметили, что экспорт и импорт товаров в сезонно скорректированном выражении остались в основном неизменными по сравнению с сентябрем.

"В октябре традиционно увеличился экспорт зерновых, прежде всего кукурузы. Также вырос экспорта сахара, благодаря выходу на новые рынки сбыта, и повысились поставки газотурбинных двигателей в Индию и РФ. Однако из-за временных трудностей с поставками сырья и проведения капитальных ремонтов отдельными металлургическими заводами в октябре снизился экспорт металлургической продукции. Также меньше, чем в прошлом месяце, был экспорт масла за вычетом сезонного фактора", - говорится в сообщении.

Кроме того, в НБУ отметили, что продолжилось постепенное снижение импорта инвестиционного назначения. В частности, второй месяц подряд продолжалось сокращение импорта машин сельскохозяйственного назначения из-за трудностей с регистрацией сельскохозяйственной техники и активными ее закупками в предыдущие периоды.

Чистые поступления по финансовому счету в октябре, по данным Нацбанка, составляли 311 млн долл. и были обеспечены частным сектором.

"Определяющим для динамики финансового счета, как и в сентябре оставалось сокращение наличной валюты вне банков. Другим влиятельным фактором был чистый приток долгового капитала. В отличие от предыдущих месяцев, он поступал как к реальному, так и к банковскому секторам", - говорится в сообщении .

В НБУ также отметили, что погашение правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, находящихся в собственности нерезидентов, привело к сокращению пассивов государственного сектора на 298 млн. долл. С завершением программ рекапитализации крупнейших банков с иностранным капиталом, приток прямых иностранных инвестиций в объеме 45 млн долл. были направлены исключительно в реальный сектор экономики.

"Таким образом, по итогам октября платежный баланс был сведен с профицитом 91 млн долл. В январе-октябре 2016 года сальдо текущего счета было отрицательным и составляло 2,5 млрд долл. Однако дефицит текущего счета был компенсирован чистыми привлечениями по финансовому счету. Как следствие, сальдо сводного платежного баланса было положительным и составляло около 1 млрд долл.", - сообщили в Нацбанке.