Дефіцит електрики знизився, але аварійні відключення все ще можливі - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Споживання електроенергії прогнозується незначно вищим, ніж напередодні. Зросло виробництво електрики, дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. До всіх областей доведено ліміти споживання впродовж усієї доби, у разі їх перевищення вводять аварійні графіки, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
За даними Укренерго, ситуація на 20 січня наступна:
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- Споживання електроенергії: прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три четверті прогнозованого споживання.
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- Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
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- Обмеження споживання та відключення: до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
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- Ремонтні роботи: вчора ввечері внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути в роботу.
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Доповнення
Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.