Дефіцит електрики знизився, але аварійні відключення все ще можливі - Укренерго

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 6528 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 19744 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 30797 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 53892 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 43275 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 91101 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 68558 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59926 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118918 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183125 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 35280 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 26604 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 73468 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 23799 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 19801 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 53909 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 74133 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 91112 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 218122 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 268230 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 20272 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 24268 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 26828 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 31233 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 46809 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Дефіцит електрики знизився, але аварійні відключення все ще можливі - Укренерго

Київ • УНН

 • 2521784 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Споживання електроенергії прогнозується незначно вищим, ніж напередодні. Зросло виробництво електрики, дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. До всіх областей доведено ліміти споживання впродовж усієї доби, у разі їх перевищення вводять аварійні графіки, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Дефіцит електрики знизився, але аварійні відключення все ще можливі - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 20 січня наступна:

  • Споживання електроенергії: прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три четверті прогнозованого споживання.
  • Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
  • Обмеження споживання та відключення: до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
  • Ремонтні роботи: вчора ввечері внаслідок артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Лінію оперативно вдалося повернути в роботу.

Доповнення

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11