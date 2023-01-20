Дефіцит електрики знизився, але аварійні відключення все ще можливі - Укренерго

КИЇВ. 20 січня. УНН. Споживання електроенергії прогнозується незначно вищим, ніж напередодні. Зросло виробництво електрики, дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. До всіх областей доведено ліміти споживання впродовж усієї доби, у разі їх перевищення вводять аварійні графіки, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.