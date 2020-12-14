Дебютант УХЛ завдав поразки чинному чемпіонові України

Переможну і єдину шайбу в матчі закинули підопічні Павла Мікульчика ще в першому періоді. Так, на 10-й хвилині протистояння Микола Столяренко віддав пас на Артема Сурсова, який і прошив ворота В’ячеслава Новицького й реалізував більшість.

Обидві команди мали шанси, аби змінити цифри на табло, але втілити гольові епізоди в реальність так і не вдалось. Тож гра завершилась перемогою з мінімальною перевагою “Краматорська” — 1:0.

Голкіпер господарів Денис Короваєв, до слова, уперше в сезоні оформив шатаут. Ба більше, “Краматорськ” уперше провів “сухий” матч. Також ця звитяга наблизила “Краматорськ” до “Дніпра” в боротьбі за четверту сходинку турнірної таблиці — наразі в обох клубів по 19 очок. При чому в колективу Мікульчика є ще дві гри в запасі.

Примітно, що “містяни”, у свою чергу, зазнали третьої поразки поспіль. Після гри з “Краматорськом” команда Олександра Савицького йде третьою, маючи в активі 21 бал.

Додамо, в паралельній грі “Донбас” завдав фіаско “Соколу” — 4:0.