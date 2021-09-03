ДБР отримало матеріали про скандальну ДТП з нардепом: шукає свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань відзвітувало, що отримало від поліції матеріали резонансного ДТП на Бориспільській трасі за ймовірною участю народного депутата та закликає свідків надати інформацію слідчим, додавши, що у бюро вже йде розслідування у цьому провадженні, повідомляє УНН.
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"2 вересня 2021 року Державне бюро розслідувань отримало від Національної поліції України матеріали кримінального провадження за фактом резонансного ДТП, що сталося 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. За попередньою інформацією автомобіль, у якому ймовірно перебував народний депутат України, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у інше авто, яке рухалося попереду", - повідомили у ДБР.
Деталі
За даними бюро, пошкоджень також зазнав і третій автомобіль. "У результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб. Того ж дня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (за ч. 1 ст. 286 КК України)", - розповіли у ДБР.
Дії ДБР
"Наразі у бюро вже здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчі вивчають докази та матеріали, які вже були зібрані Нацполіцією", - заявили у ДБР.
Як вказали у бюро, "планується проведення низки експертиз та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення".
ДБР при цьому закликало свідків дорожньо-транспортної пригоди надати інформацію слідчим бюро.
"Державне бюро розслідувань запевняє, що у цій справі буде забезпечено ефективне, повне та об’єктивне розслідування, результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб", - наголосили у відомстві.
Контекст
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 серпня у Дарницькому районі столиці. Тоді автомобіль Audi, не дотримуючись безпечної дистанції під час руху, в'їхав в автомобіль Ford, який рухався попереду. А Ford - в автомобіль Daewoo. У результаті потрійної аварії постраждали шестеро людей.
Під час проведення слідчих дій, на місці аварії один зі свідків вказав, що за кермом Audi був чоловік, який виявився нардепом. Водночас інші свідки заперечують ці свідчення.
У той же день було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, це - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У зв'язку з тим, що в справі фігурує народний депутат, підслідність визначена за Державним бюро розслідувань.
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