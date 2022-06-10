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Данія готова надати підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України

Данія готова надати підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України

Київ • УНН

 • 128528 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю провів телефонну розмову з данським колегою Єппе Кофодом. Сторони обговорили підтримку України, а також її європейські прагнення на тлі саміту Європейської ради, що відбудеться в кінці місяця, пише УНН.

Цитата

“Щойно говорив з українським колегою та другом Дмитром Кулебою про те, як ми можемо ще більше зміцнити датсько-українське партнерство та підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати рішучу підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України. Ми з Україною”, — повідомив Кофод у своєму Twitter за підсумками розмови.

Деталі

Кулеба в свою чергу зазначив, що висловив вдячність Данії за підтримку України, зокрема надання ракет Harpoon.

“Ми обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата на членство в ЄС”, — написав він у соцмережі.

Додамо

Раніше стало відомо, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери і боєприпаси швейцарського виробництва.

Українські Національні Новини

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