Данія готова надати підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України

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“Щойно говорив з українським колегою та другом Дмитром Кулебою про те, як ми можемо ще більше зміцнити датсько-українське партнерство та підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати рішучу підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України. Ми з Україною”, — повідомив Кофод у своєму Twitter за підсумками розмови.

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Кулеба в свою чергу зазначив, що висловив вдячність Данії за підтримку України, зокрема надання ракет Harpoon.

“Ми обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата на членство в ЄС”, — написав він у соцмережі.

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Раніше стало відомо, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери і боєприпаси швейцарського виробництва.