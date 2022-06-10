Данія готова надати підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю провів телефонну розмову з данським колегою Єппе Кофодом. Сторони обговорили підтримку України, а також її європейські прагнення на тлі саміту Європейської ради, що відбудеться в кінці місяця, пише УНН.
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“Щойно говорив з українським колегою та другом Дмитром Кулебою про те, як ми можемо ще більше зміцнити датсько-українське партнерство та підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати рішучу підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України. Ми з Україною”, — повідомив Кофод у своєму Twitter за підсумками розмови.
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Кулеба в свою чергу зазначив, що висловив вдячність Данії за підтримку України, зокрема надання ракет Harpoon.
“Ми обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата на членство в ЄС”, — написав він у соцмережі.
Додамо
Раніше стало відомо, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери і боєприпаси швейцарського виробництва.