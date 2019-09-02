Данилюк обговорив з представниками Westinghouse підвищення ядерної безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з представниками компанії Westinghouse Electric Corporation, під час якої сторони обговорили співпрацю в енергетичній сфері з метою підвищення рівня ядерної та енергетичної безпеки, а також визначили подальше співробітництво з компанією з метою реалізації проектів з інтеграції української та європейської енергосистем. Про це повідомляє пресслужба РНБО України, передає УНН.
Як відзначили у пресслужбі, сьогодні відбулася зустріч Секретаря РНБО України Олександра Данилюка з представниками компанії Westinghouse Electric Corporation.
“Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, інтенсифікації співпраці в енергетичній сфері, зокрема з метою підвищення рівня ядерної та енергетичної безпеки. Пріоритетними напрямами роботи було визначено подальше співробітництво з компанією з метою реалізації проектів з інтеграції української та європейської енергосистем, а також залучення новітніх технологій для підвищення стійкості енергетичної системи України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Данилюк обговорив безпеку в регіоні з керівниками Радбезів США, Польщі і Білорусі.