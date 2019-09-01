Данилюк обговорив безпеку в регіоні з керівниками Радбезів США, Польщі і Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк обговорив безпеку в регіоні з керівниками Радбезів США, Польщі і Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Олександра Данилюка у Facebook.
"Продуктивна зустріч з моїми колегами- керівниками РадБезів США, Польщі та Білорусі. Тема - безпека в регіоні", написав Данилюк.
Нагадаємо, Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю, польська сторона розраховує поставляти значні обсяги газу в Україну. Від України меморандум підписав Олександр Данилюк.
Під час супутньої конференції представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петер Наїмський зазначив, що можливість поставок газу в Україну з Польщі відкриється після розширення газового порту в Свіноуйсьце і будівництва газопроводу Baltic Pipe в 2022 році.