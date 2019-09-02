Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение ядерной безопасности Украины

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112172 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122850 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114381 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120340 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125469 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150954 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150550 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 195298 просмотра

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Актуальное
Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение ядерной безопасности Украины

Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение ядерной безопасности Украины

Киев  •  УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с представителями компании Westinghouse Electric Corporation, во время которой стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности, а также определили дальнейшее сотрудничество с компанией с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины, передает УНН.

Как отметили в пресс-службе, сегодня состоялась встреча Секретаря СНБО Украины Александра Данилюка с представителями компании Westinghouse Electric Corporation.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации сотрудничества в энергетической сфере, в частности с целью повышения уровня ядерной и энергетической безопасности. Приоритетными направлениями работы были определены дальнейшее сотрудничество с компанией с целью реализации проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также привлечение новейших технологий для повышения энергетической системы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Данилюк обсудил безопасность в регионе с руководителями Совбезов США, Польши и Беларуси.

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