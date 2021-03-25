Данілов: жодних документів по Коломойському в наших інституціях немає

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України поки не може розглядати дії проти Ігора Коломойського, Олександра Дубінського та Андрія Деркача через відсутність необхідних документів у відповідних інституціях. Про це сказав Секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв’ю “Радіо НВ”, передає УНН.

Цитата:

“РНБО працює з документами. Ми не працюємо з емоціями, ми не працюємо з документами, які є у тієї чи іншої країни. Якщо країна у відповідний спосіб буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інституціях. Після того, можуть відбуватись процеси, про які ви кажете (накладення санкцій – ред.)”, - сказав Данілов.

“Це не моя чи іншого члена РНБО забаганка. Ми маємо працювати з документами. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, жодних документів стосовно Ігоря Валерійовича Коломойського, пана Дубінського та пана Деркача в наших інституціях немає, для того щоб ми їх розглядали”, - додав він.

Що було раніше

У січні Сполучені Штати ввели санкції стосовно деяких українців і організацій. Зокрема, у списку опинився нардеп Олександр Дубінський.

За версією відомства, особи і організації, що потрапили до списку санкцій, є частиною пов’язаної з Росією “мережі впливу”, яка причетна до депутата Верховної Ради Андрія Деркача.

Крім того, на початку березня Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського й членів його родини через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках.

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