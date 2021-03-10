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Данилишин вказав на ризик невиконання плану за видатками з бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. На виконання плану за видатками з держбюджету може опосередковано вплинути погіршення кон’юнктури міжнародних фінансових ринків разом із підвищенням облікової ставки Національного банку України. Про це УНН повідомляє з посиланням на особистий експертний коментар голови Ради НБУ Богдана Данилишина у Facebook.

Цитата:

"Погіршення кон’юнктури міжнародних фінансових ринків разом із підвищенням облікової ставки НБУ можуть посилити тиск на зростання вартості державних запозичень в Україні. Це, в свою чергу, обмежуватиме можливості уряду з виконання плану державних запозичень з метою фінансування у повному обсязі видаткової частини державного бюджету та підтримки національної економіки", - повідомив Данилишин.

Деталі

Він нагадав при цьому, що за результатами січня-лютого 2021 року обсяг державних запозичень становив лише 68,6% від запланованого, що стримувало видатки за загальним фондом Державного бюджету, які були здійснені в обсязі 90,7% від розпису звітного періоду.

Що стосується міжнародних фінансових ринків, то Данилишин зауважив зниження вартості державних цінних паперів розвинених країн (передусім, США), що призвело до зростання доходності по них. З його слів, це створює ризик відпливу капіталу з ринків, що розвиваються, який вже був частково реалізований минулого тижня, коли вперше із жовтня 2020 року був зафіксований відплив капіталу з ринків, що розвиваються.

Тим часом в Україні частка нерезидентів у структурі власників ОВДП залишається незмінною на рівні 10%, що свідчить про привабливість цінових умов на цьому ринку для міжнародних інвесторів, вказав Данилишин.

Черговий аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП відбувся 9 березня. До держбюджету через гривневі інструменти було залучено 5,2 млрд гривень (з початку березня – 12,2 млрд гривень). Середньозважені ставки 1- та 1,5-річних ОВДП, за якими було залучено 3,2 млрд гривень, було знижено порівняно із попереднім розміщенням на 5 та 8 базисних пунктів відповідно; по 2- та 3-річних ОВДП ставки були незмінними.

"Зниженню доходності державних запозичень на 1,5-річні ОВДП сприяв високий попит, який перевищив обсяг фактичного розміщення у 2,5 рази. Натомість по 2- та 3-річним державним цінними паперам попит був задоволений практично у повному обсязі", - вказав Данилишин.

Доповнення

Загальний фонд Державного бюджету у лютому 2021 року зведено з дефіцитом у 18 млрд грн, за два місяці дефіцит сягнув вже 28,3 млрд грн.

План за видатками у січні-лютому не виконано, і ця тенденція прослідковується вже певний час. Так, аналітики за підсумками першого місяця 2021 року відзначали, що у січні було, зокрема, не використано 10 з 63 млрд грн запланованих на фінансування захищених видатків бюджету, до яких належать передусім зарплати, пенсії, соціальні виплати та обслуговування держборгу. План за видатками у січні не було виконано, адже розпорядники не змогли освоїти всі кошти, які їм спрямував Мінфін, вказували експерти.

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