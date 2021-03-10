Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

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"Ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки НБУ могут усилить давление на рост стоимости государственных заимствований в Украине. Это, в свою очередь, будет ограничивать возможности правительства по выполнению плана государственных заимствований с целью финансирования в полном объеме расходной части государственного бюджета и поддержки национальной экономики", - сообщил Данилишин.

Детали

Он напомнил при этом, что по результатам января-февраля 2021 года объем государственных заимствований составил всего 68,6% от запланированного, что сдерживало расходы по общему фонду государственного бюджета, которые были осуществлены в объеме 90,7% от росписи отчетного периода.

Что касается международных финансовых рынков, то Данилишин отметил снижение стоимости государственных ценных бумаг развитых стран (прежде всего, США), что привело к росту доходности по ним. По его словам, это создает риск оттока капитала из развивающихся рынков, который уже был частично реализован на прошлой неделе, когда впервые с октября 2020 года был зафиксирован отток капитала из развивающихся рынков.

Между тем в Украине доля нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ остается неизменной на уровне 10%, что свидетельствует о привлекательности ценовых условий на этом рынке для международных инвесторов, указал Данилишин.

Очередной аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ состоялся 9 марта. В госбюджет за гривневые инструменты были привлечены 5,2 млрд гривен (с начала марта - 12,2 млрд гривен). Средневзвешенные ставки 1- и 1,5-летних ОВГЗ, по которым было привлечено 3,2 млрд гривен, были снижены по сравнению с предыдущим размещением на 5 и 8 базисных пунктов соответственно; по 2 и 3-летним ОВГЗ ставки были неизменными.

"Снижению доходности государственных заимствований на 1,5-летние ОВГЗ способствовал высокий спрос, который превысил объем фактического размещения в 2,5 раза. Зато по 2- и 3-летним государственным ценным бумагам спрос был удовлетворен практически в полном объеме", - отметил Данилишин.

Дополнение

Общий фонд Государственного бюджета в феврале 2021 года сведен с дефицитом в 18 млрд грн, за два месяца дефицит достиг уже 28,3 млрд грн.

План по расходам в январе-феврале не выполнен, и эта тенденция прослеживается уже некоторое время. Так, аналитики по итогам первого месяца 2021 года отмечали, что в январе было, в частности, не использовано 10 из 63 млрд грн запланированных на финансирование защищенных расходов бюджета, к которым относятся прежде всего зарплаты, пенсии, социальные выплаты и обслуживание госдолга. План по расходам в январе не было выполнен, ведь распорядители не смогли освоить все средства, которые им направил Минфин, указывали эксперты.