Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55387 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76454 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110887 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146357 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196331 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193766 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280204 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328727 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157911 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143185 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

В Киеве мужчина нашел пакет с гранатами

3 марта, 17:48 • 19379 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 29351 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 25569 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 23060 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 40584 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328728 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281905 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436999 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402893 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 386043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107907 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186966 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215111 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194990 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280208 просмотра
Актуальное
Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

Данилишин отметил риск невыполнения плана по расходам из бюджета

Киев  •  УНН

 • 14919 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. На выполнение плана по расходам из госбюджета может косвенно повлиять ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки Национального банка Украины. Об иУНН сообщает со ссылкой на личный экспертный комментарий главы Совета НБУ Богдана Данилишина в Facebook.

Цитата:

"Ухудшение конъюнктуры международных финансовых рынков вместе с повышением учетной ставки НБУ могут усилить давление на рост стоимости государственных заимствований в Украине. Это, в свою очередь, будет ограничивать возможности правительства по выполнению плана государственных заимствований с целью финансирования в полном объеме расходной части государственного бюджета и поддержки национальной экономики", - сообщил Данилишин.

Детали

Он напомнил при этом, что по результатам января-февраля 2021 года объем государственных заимствований составил всего 68,6% от запланированного, что сдерживало расходы по общему фонду государственного бюджета, которые были осуществлены в объеме 90,7% от росписи отчетного периода.

Что касается международных финансовых рынков, то Данилишин отметил снижение стоимости государственных ценных бумаг развитых стран (прежде всего, США), что привело к росту доходности по ним. По его словам, это создает риск оттока капитала из развивающихся рынков, который уже был частично реализован на прошлой неделе, когда впервые с октября 2020 года был зафиксирован отток капитала из развивающихся рынков.

Между тем в Украине доля нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ остается неизменной на уровне 10%, что свидетельствует о привлекательности ценовых условий на этом рынке для международных инвесторов, указал Данилишин.

Очередной аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ состоялся 9 марта. В госбюджет за гривневые инструменты были привлечены 5,2 млрд гривен (с начала марта - 12,2 млрд гривен). Средневзвешенные ставки 1- и 1,5-летних ОВГЗ, по которым было привлечено 3,2 млрд гривен, были снижены по сравнению с предыдущим размещением на 5 и 8 базисных пунктов соответственно; по 2 и 3-летним ОВГЗ ставки были неизменными.

"Снижению доходности государственных заимствований на 1,5-летние ОВГЗ способствовал высокий спрос, который превысил объем фактического размещения в 2,5 раза. Зато по 2- и 3-летним государственным ценным бумагам спрос был удовлетворен практически в полном объеме", - отметил Данилишин.

Дополнение

Общий фонд Государственного бюджета в феврале 2021 года сведен с дефицитом в 18 млрд грн, за два месяца дефицит достиг уже 28,3 млрд грн.

План по расходам в январе-феврале не выполнен, и эта тенденция прослеживается уже некоторое время. Так, аналитики по итогам первого месяца 2021 года отмечали, что в январе было, в частности, не использовано 10 из 63 млрд грн запланированных на финансирование защищенных расходов бюджета, к которым относятся прежде всего зарплаты, пенсии, социальные выплаты и обслуживание госдолга. План по расходам в январе не было выполнен, ведь распорядители не смогли освоить все средства, которые им направил Минфин, указывали эксперты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы