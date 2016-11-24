Д.Туск звернувся до українців українською мовою

“Дорогі українські друзі! Я глибоко вражений терпінням та рішучістю українського народу у його боротьбі за збереження територіальної цілісності і суверенітету. Ви є унікальним прикладом мужності, гідності та практичного розуму. Я знаю, що ви заслуговуєте на більше також від нас, від Європи. У вас тут є багато друзів, я можу вам обіцяти, що ми вас не залишимо позаду. У нас є свої обмеження, але ми будемо продовжувати наші зусилля про втілення в життя ваших правдивих очікувань”, — сказав Д.Туск.

Також президент ЄР зазначив, що Європа цінує зусилля української влади по втіленню в життя широкомасштабних реформ.

“Ми високо цінуємо зусилля української влади по втіленню в життя широкомасштабних реформ у надзвичайно важких умовах. Успіх України стане успіхом всієї Європи”, — додав Д.Туск.

Як повідомляв УНН, європейський Союз шукає рішення, яке дозволить Нідерландам ратифікувати Угоду про євроасоціацію України.