Д.Туск обратился к украинцам на украинском языке

"Дорогие украинские друзья! Я глубоко поражен терпением и решимостью украинского народа в его борьбе за сохранение территориальной целостности и суверенитета. Вы уникальный примером мужества, достоинства и практического разума. Я знаю, что вы заслуживаете большего от нас, от Европы. У вас здесь много друзей, я могу вам обещать, что мы вас не оставим позади. У нас есть свои ограничения, но мы будем продолжать наши усилия о воплощении в жизнь ваших ожиданий", - сказал Д.Туск.

Также президент ЕР отметил, что Европа ценит усилия украинской власти по воплощению в жизнь широкомасштабных реформ.

"Мы высоко ценим усилия украинской власти по воплощению в жизнь широкомасштабных реформ в чрезвычайно тяжелых условиях. Успех Украины станет успехом всей Европы", - добавил Д.Туск.

Как сообщал УНН, европейский Союз ищет решение, которое позволит Нидерландам ратифицировать Соглашение о Евроассоциации Украины.