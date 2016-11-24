Д.Туск сподівається на вирішення питання санкцій щодо РФ до засідання Євроради

"Щодо санкцій, наша позиція щодо санкцій дуже чітка. Санкції пов’язані із повним втіленням мінських угод. І Європейська рада прийняла таке рішення ще у березні 2015 року і воно досі чинне. Я сподіваюсь, що ми вирішимо питання з санкціями ще до зустрічі Європейської ради у грудні", - зазначив Д.Туск.