Д.Туск сподівається на вирішення питання санкцій щодо РФ до засідання Євроради
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Європейської Ради Дональд Туск сподівається, що питання санкцій щодо Росії буде вирішено до засідання Євроради, яке заплановано у грудні. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
"Щодо санкцій, наша позиція щодо санкцій дуже чітка. Санкції пов’язані із повним втіленням мінських угод. І Європейська рада прийняла таке рішення ще у березні 2015 року і воно досі чинне. Я сподіваюсь, що ми вирішимо питання з санкціями ще до зустрічі Європейської ради у грудні", - зазначив Д.Туск.