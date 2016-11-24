Д.Туск надеется на решение вопроса санкций в отношении РФ до заседания Евросовета
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Глава Европейского Совета Дональд Туск надеется, что вопрос санкций в отношении России будет решен до заседания Евросовета, которое запланировано в декабре. Об этом он сказал во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Что касается санкций, наша позиция в отношении санкций очень четкая. Санкции связаны с полным воплощением минских соглашений. И Европейский совет принял такое решение еще в марте 2015 года и оно до сих пор действующее. Я надеюсь, что мы решим вопрос с санкциями еще до встречи Европейского совета в декабре", - отметил Д.Туск.