Д.Туск розповів про розмову з Д.Трампом щодо України
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Європейської Ради Дональд Туск розповів про розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо України і зауважив, що вона була "досить перспективною" у порівнянні з заявами американського політика під час передвиборчої кампанії. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
"Щодо моєї розмови з обраним президентом (США - ред.) Д.Трампом, я зосереджуюсь також на питанні України. Його реакція була досить таки перспективною, якщо порівнювати з деякими заявами під час передвиборчої кампанії", - сказав Д.Туск.
Нагадаємо, П.Порошенко не захотів розкривати зміст частини розмови з Д.Трампом.