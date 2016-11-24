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Д.Туск розповів про розмову з Д.Трампом щодо України

Київ • УНН

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БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Європейської Ради Дональд Туск розповів про розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо України і зауважив, що вона була "досить перспективною" у порівнянні з заявами американського політика під час передвиборчої кампанії. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.

Д.Туск розповів про розмову з Д.Трампом щодо України

"Щодо моєї розмови з обраним президентом (США - ред.) Д.Трампом, я зосереджуюсь також на питанні України. Його реакція була досить таки перспективною, якщо порівнювати з деякими заявами під час передвиборчої кампанії", - сказав Д.Туск.

Нагадаємо, П.Порошенко не захотів розкривати зміст частини розмови з Д.Трампом.

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