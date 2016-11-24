Д.Туск розповів про розмову з Д.Трампом щодо України

БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова Європейської Ради Дональд Туск розповів про розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо України і зауважив, що вона була "досить перспективною" у порівнянні з заявами американського політика під час передвиборчої кампанії. Про це він сьогодні сказав під час прес-конференції на саміті Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.