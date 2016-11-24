Д.Туск рассказал о разговоре с Д.Трампом по Украине

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Председатель Европейского Совета Дональд Туск рассказал о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом по Украине и заметил, что он был "весьма перспективным" по сравнению с заявлениями американского политика во время предвыборной кампании. Об этом он сказал во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.