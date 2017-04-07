Д.Трамп звинуватив Сирію у застосуванні забороненої хімічної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив під час свого звернення до нації, що Сирія використовувала заборонену хімічну зброю, порушивши свої зобов’язання в рамках Конвенції з хімічної зброї, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Не підлягає сумніву той факт, що Сирія використовувала заборонену хімічну зброю, порушивши свої зобов’язання в рамках Конвенції з хімічної зброї, і проігнорувала наполегливі вимоги Ради Безпеки ООН”, — заявив Д.Трамп.
“Всі спроби в попередні роки змінити поведінку Асада провалилися, і провалилися з тріском. В результаті продовжує поглиблюватись криза з біженцями, в регіоні продовжується дестабілізація, загрозлива Сполученим Штатам та їхнім союзникам”, — додав він.
Питання журналіста “Яке юридичне обгрунтування військових ударів?” — Дональд Трамп залишив без відповіді, після чого залишив залу.
Як повідомляв УНН, американські кораблі завдали удар крилатими ракетами по території Сирії.