Д.Трамп обвинил Сирию в применении запрещенного химического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил во время своего обращения к нации, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настойчивые требования Совета Безопасности ООН”, — заявил Д.Трамп.
“Все попытки в предыдущие годы изменить поведение Асада провалились, и провалились с треском. В результате продолжает углубляться кризис с беженцами, в регионе продолжается дестабилизация, угрожающая Соединенным Штатам и их союзникам”, — добавил он.
Вопрос журналиста “Какое юридическое обоснование военных ударов?” — Дональд Трамп оставил без ответа, после чего покинул зал.
Как сообщал УНН, американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.