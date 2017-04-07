Д.Трамп обвинил Сирию в применении запрещенного химического оружия

“Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настойчивые требования Совета Безопасности ООН”, — заявил Д.Трамп.

“Все попытки в предыдущие годы изменить поведение Асада провалились, и провалились с треском. В результате продолжает углубляться кризис с беженцами, в регионе продолжается дестабилизация, угрожающая Соединенным Штатам и их союзникам”, — добавил он.

Вопрос журналиста “Какое юридическое обоснование военных ударов?” — Дональд Трамп оставил без ответа, после чего покинул зал.

Как сообщал УНН, американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.