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Д.Трамп здивований провалом законопроекту про медичну реформу

Д.Трамп здивований провалом законопроекту про медичну реформу

Київ • УНН

 • 23387 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що "розчарований" та "дещо здивований" провалом свого законопроекту про реформу системи медичного забезпечення у Палаті представників Конгресу США, передає УНН з посиланням на DW.

Зняттю з розгляду законопроекту сприяло те, що проти нього виступила консервативна частина Республіканської партії, яка входить до групи конгресменів House Freedom Caucus.

Утім, Д.Трамп наголосив, що не почувається зрадженим через таку позицію частини своїх однопартійців.

"Ні, мене не зрадили. Вони (члени House Freedom Caucus - Ред.) є моїми друзями. Я розчарований, бо ми могли б це отримати (проголосований законопроект - Ред.). Тому я розчарований. Я дещо здивований, чесно кажучи", - зазначив президент США.

Д.Трамп також повідомив, що планує розробити "кращий законопроект" щодо реформування системи медичного забезпечення, та зізнався, що у минулій його редакції були речі, які йому "не особливо подобались".

"Найкраще було б, якби обидві партії змогли об'єднатись і створити справжню систему медичного забезпечення", - додав Д.Трамп.

Нагадаємо, голосування щодо законопроекту про реформу охорони здоров’я, яка замінила б програму медичного страхування, в останній момент було скасовано. Президент США Д.Трамп відкликав законопроект після того, як той не отримав необхідної підтримки республіканців.

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