Д.Трамп удивлен провалом законопроекта о медицинской реформе

Снятию с рассмотрения законопроекта способствовало то, что против него выступила консервативная часть Республиканской партии, которая входит в группу конгрессменов House Freedom Caucus.

Впрочем, Д.Трамп отметил, что не чувствует себя преданным из-за такой позиции части своих однопартийцев.

"Нет, меня не предали. Они (члены House Freedom Caucus - Ред.) Являются моими друзьями. Я разочарован, потому что мы могли бы это получить (проголосованный законопроект - Ред.). Поэтому я разочарован. Я несколько удивлен, честно говоря", - отметил президент США.

Д.Трамп также сообщил, что планирует разработать "лучший законопроект" относительно реформирования системы медицинского обеспечения, и признался, что в прошлой его редакции были вещи, которые ему "не особо нравились".

"Лучше всего было бы, если бы обе партии смогли объединиться и создать настоящую систему медицинского обеспечения", - добавил Д.Трамп.

Напомним, голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования, в последний момент было отменено. Президент США Д.Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.