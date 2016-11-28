Д.Трамп заявив, що мільйони виборців проголосували за Х.Клінтон незаконно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі в Тwitter заявив, що мільйони виборців незаконно проголосували за його суперницю на президентських виборах США Хілларі Клінтон, передає УНН.
“Крім перемоги з розгромним рахунком у колегії вибірників, я також переміг і у народному голосуванні, якщо відняти мільйони людей, які проголосували незаконно,” — написав Д.Трамп.
Раніше він зазначив, що критично уражені і деморалізовані демократи приєдналися до перерахунку голосів у США, а спроби перерахунку голосів на президентських виборах “шахрайством”.
Нагадаємо, що попри поразку на президентських виборах в США, Х.Клінтон випередила Д.Трампа на 2 млн голосів.
Як повідомляв УНН, виборча комісія штату Вісконсин погодилася на перерахунок голосів після офіційного клопотання від кандидата у президенти США від Партії зелених Джилл Стайн.