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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Д.Трамп заявил, что миллионы избирателей проголосовали за Х.Клинтон незаконно

Киев • УНН

 • 6820 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Тwitter заявил, что миллионы избирателей незаконно проголосовали за его соперницу на президентских выборах США Хиллари Клинтон, передает УНН.

Д.Трамп заявил, что миллионы избирателей проголосовали за Х.Клинтон незаконно

"Кроме победы с разгромным счетом в коллегии выборщиков, я также победил и в народном голосовании, если вычесть миллионы людей, которые проголосовали незаконно", - написал Д.Трамп.

Ранее он отметил, что критически пораженные и деморализованы демократы присоединились к пересчету голосов в США, а попытки пересчета голосов на президентских выборах "мошенничеством".

Напомним, что несмотря на поражение на президентских выборах в США, Х.Клинтон опередила Д.Трамп на 2 млн голосов.

Как сообщал УНН, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов после официального ходатайства от кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

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