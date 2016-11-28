Д.Трамп заявил, что миллионы избирателей проголосовали за Х.Клинтон незаконно

"Кроме победы с разгромным счетом в коллегии выборщиков, я также победил и в народном голосовании, если вычесть миллионы людей, которые проголосовали незаконно", - написал Д.Трамп.

Ранее он отметил, что критически пораженные и деморализованы демократы присоединились к пересчету голосов в США, а попытки пересчета голосов на президентских выборах "мошенничеством".

Напомним, что несмотря на поражение на президентских выборах в США, Х.Клинтон опередила Д.Трамп на 2 млн голосов.

Как сообщал УНН, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась на пересчет голосов после официального ходатайства от кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.